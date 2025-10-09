SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei si è recato al Liceo Galileo Galilei per portare agli studenti i saluti dell’amministrazione e augurare loro un buon anno scolastico. Il primo cittadino è stato accolto dalla dirigente scolastica Loredana Saetta, dalla vicaria Nilla Di Chiara, dal corpo docente e dai ragazzi riuniti nell’aula magna dell’istituto. “Incontrare gli studenti e le studentesse del nostro liceo è un appuntamento a cui tengo particolarmente – ha detto Tidei - perché ritengo sia un’occasione per conoscere meglio i giovani e tentare di accorciare la distanza tra istituzione e cittadini. Un aspetto questo che dobbiamo colmare, anche attraverso la creazione di occasioni di incontro, dove i ragazzi pongono domande e insieme si fanno riflessioni. Il Comune ha dimostrato ampiamente il suo interesse nell’investire sulle scuole della città e ora si fa intermediario con Città Metropolitana affinché il Liceo, che è un’istituzione storica per Santa Marinella, possa ricevere altrettante attenzioni e presto vedere risolte le criticità segnalate dai ragazzi”. Il sindaco ha poi parlato ai ragazzi e alle ragazze del difficile momento storico che stiamo vivendo, augurando loro di poter crescere in una atmosfera di pace e serenità che gli permetta di realizzare le proprie aspirazioni. Tidei ha espresso viva soddisfazione, nell’apprendere dalla dirigente, il notevole incremento delle iscrizioni e ha evidenziato come tale risultato confermi la validità dell’operato del corpo docente e dei programmi formativi offerti. “Sono felice di costatare che la popolazione scolastica sia in crescita e che i nostri ragazzi e ragazze scelgano di frequentare le scuole della città – ha concluso il sindaco - noi siamo a disposizione della comunità scolastica, disponibili ad ascoltare le richieste della dirigente, dei professori e dei ragazzi, sempre nell’ambito delle nostre competenze”. Intanto, nei giorni scorsi, dopo anni di attesa, è stato ripristinato il manto stradale della via di accesso all’Istituto e si è intervenuti nello sfalcio del verde. Sarà cura degli uffici tecnici prevedere la possibilità di delimitare con apposita segnaletica orizzontale il transito pedonale su via Galilei per rendere sicuro il passaggio degli studenti.

