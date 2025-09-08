SANTA MARINELLA – Entro la prossima primavera Santa Marinella avrà una nuova Scuola dell’Infanzia e il primo Asilo Nido pubblico. Parola del sindaco Pietro Tidei. Procede infatti, dopo una breve pausa per le ferie di agosto e nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto, la realizzazione del plesso a piazzale della Gioventù e dell’asilo nido a Prato del Mare.

Passando per via delle Colonie e via Mar Ionio, ci si imbatte in due grandi aree di cantiere, dove è facile intravedere le nuove costruzioni, la loro struttura e i loro spazi esterni.

“Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Santa Marinella – afferma il sindaco Pietro Tidei - Questo piano di interventi nasce da un ascolto attento del territorio, che da tempo attendeva la realizzazione di servizi educativi per la fascia d’età 0-5 anni. Seguiamo passo passo l’avanzamento dei lavori, che vanno avanti speditamente come previsto. Proseguono spediti entrambi i cantieri dei due nuovi edifici scolastici, che entro la primavera saranno completati e collaudati”.

Entro i primi mesi del 2026, Santa Marinella sarà quindi dotata di due scuole di prima fascia, per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, che permetteranno alle giovani famiglie di poter usufruire di un servizio pubblico sociale estremamente utile. Entrambe le opere sono finanziate con fondi Pnrr - Missione 4, nello specifico si tratta di 1 milione e 430mila euro per l’asilo nido e 1 milione e 600mila euro per la Scuola dell’Infanzia.

“Saranno edifici nuovi, confortevoli, moderni, sicuri e funzionali, progettati per accogliere bambini e bambine piccolissimi e per consentire di svolgere al meglio le attività educative e didattiche – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati -Mancano ancora alcuni mesi per completare i lavori in entrambi gli edifici, ma stiamo procedendo secondo i tempi previsti”.

“Ringrazio, a nome dell’amministrazione, gli uffici tecnici e tutti coloro che stanno contribuendo a questo importante percorso che fa parte di una visione più ampia della città, attenta ai bisogni delle nuove generazioni e delle famiglie”.

