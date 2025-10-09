ALLUMIERE - Buone notizie per i cittadini di Allumiere: è stata finalmente risolta la problematica legata al conferimento dei rifiuti ingombranti. Dopo un breve periodo di sospensione del servizio, l’isola ecologica comunale è tornata pienamente operativa, consentendo nuovamente ai residenti di portare mobili, materassi, elettrodomestici e altri materiali di grandi dimensioni.

L’amministrazione comunale ha comunicato che il servizio è ripristinato a seguito della risoluzione delle difficoltà tecniche e logistiche che avevano momentaneamente impedito la raccolta di questa tipologia di rifiuti.

I cittadini possono quindi tornare a utilizzare l’isola ecologica secondo i consueti orari di apertura, contribuendo così al corretto smaltimento e al mantenimento del decoro urbano.

Il Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il periodo di sospensione, ricordando l’importanza di un comportamento responsabile e del rispetto delle regole per una gestione efficiente dei rifiuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA