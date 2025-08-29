Accusa un malore mentre è sul pedalò e cade in acqua. Momenti di apprensione ieri pomeriggio per un 14enne che, soccorso, è stato trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma.

Il fatto è accaduto a largo del lago di Bolsena nei pressi del camping “La perla del lago” a Capodimonte. Secondo quanto ricostruito il giovane era in compagnia di alcuni amici quando è caduto in acqua e, pare, abbia perso i sensi. Il 14 enne è stato soccorso subito da una donna che si trovava nelle vicinanza.

Dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e la protezione civile.

Il giovane, rianimato sulla spiaggia e stabilizzato, è stato poi trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in terapia intensiva.