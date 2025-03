CERVETERI - Hanno tentato di occupare un paio di abitazioni ma per fortuna sono stati bloccati prima di portare a compimento il loro piano.

I fatti, come raccontato da Enzo Musardo, del controllo del vicinato, pochi giorni fa nella frazione di Cerenova. Le occupazioni abusive sonos tate «debellate - ha raccontato - grazie alle segnalazioni dei vicini che hanno allertato i carabinieri e i proprietari che si trovavano a Roma».

Tutto bene quel che finisce bene, insomma, grazie non solo al pronto intervento di chi di dovere, ma anche al controllo del vicinato che negli anni si è rafforzato e permesso di mantenere un occhio vigile sul territorio.

I PRECEDENTI

Già lo scorso anno due tentativi di occupazione abusiva si erano verificati a Campo di Mare. In quell’occasione gli intrusi si erano prima introdotti in un appartamento di via Prima Rosa, scoperti e cacciati via dai proprietari avevano tentato di occuparne un altro sempre nello stesso stabile. Per fortuna entrambi i tentativi di occupazione abusiva erano falliti grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine.

Stessa storia a Ladispoli, in zona Ghirlandaio. Qui a notare strani movimenti e ad allertare subito i carabinieri erano stati alcuni vicini. I militari una volta giunti sul posto avevano trovato alcune persone intente a portare all’interno dell’appartamento alcuni mobili e altri oggetti. Anche in questo caso per fortuna sono stati fermati in tempo.

ALLARME FURTI

Ma oltre ai tentativi di occupazione abusiva a preoccupare i residenti della zona sono i costanti tentativi di effrazione da parte dei ladri. «Come gruppo di controllo - spiega ancora Musardo - cerchiamo di formare i cittadini su come difendersi dai pericoli. Durante i nostri incontri spieghiamo come indurire le difese passive delle abitazioni, come creare degli ostacoli che possano mettere in difficoltà i ladri e suggeriamo alcuni sistemi per proteggersi meglio (allarmi, telecamere, ...)». Sicuramente un ruolo importante lo ha anche la chat del controllo del vicinato che ad oggi conta circa 270 membri. «Qui ci si possono scambiare informazioni, segnalare eventuali presenze o movimenti anomali nella zona». Tutti input utili a mantenere alta la guardia e a non frsi trovare impreparati.

