ALLUMIERE - Ad Allumiere è iniziato il clima pre-Palio: hanno preso il via le Sagre e ora il Comune ha annunciato il bando per la realizzazione del Cencio del 58 Palio delle Contrade. Il tema scelto e stabilito per questa edizione 2024 è: “Bicentenario del riconoscimento mondiale dell’Alunite di Allumiere”

"Allumiere deve il suo nome al minerale da cui si ricava l'allume (che prenderà nome di Allume Romano) - spiegano dall'amministrazione comunale - il minerale delle nostre terre si distingue da quello presente nel resto del mondo per due motivi: per primo, il nostro giacimento rimane il più importante considerando che va a costituire interi filoni che vanno ad occupare le fratture di ritiro della trachite ed in secondo, la Lowigite della Tolfa è "un'alunite con nove molecole d'acqua in luogo di sei; è in masse compatte di color gialliccio e, a differenza dell'alunite, è solubile in acido cloridrico" (TRECCANI).

Nei due secoli postumi alla sua scoperta non fu posta mai la questione del nome di questo prezioso minerale, fino al 1707 quando J.C. Delametherie decise di nominarla "aluminite" perchè da essa veniva estratto, appunto, l'allume. Fu però grazie a Francois Beudant, illustre geologo, chimico e mineralogista francese che, nel 1824, contrasse il nome in ALUNITE facendolo conoscere a tutto il mondo nel suo Traité élémentaire de Minéralogie, dato lustro al nostro paese che si costituirà ufficialmente comune dopo due anni dalla pubblicazione del libro. Dunque, quest'anno, si celebra il Bicentenario della denominazione e del riconoscimento mondiale dell'Alunite di Allumiere da parte del geologo Beudant". Il bozzetto deve essere presentato su foglio formato “A/3” entro le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2024, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere. È consentita la partecipazione di ogni artista con un solo bozzetto eseguito con tecniche pittoriche (verranno escluse elaborazioni al computer). Il plico deve essere contrassegnato da un numero di sei cifre e deve contenere: l'elaborato contrassegnato dallo stesso numero di sei cifre; una breve presentazione del bozzetto con descrizione della tecnica pittorica utilizzata, rigorosamente scritta al computer (si consiglia: formato foglio A4, carattere testo Times New Roman, grandezza carattere 12, massimo 20 righe); una busta formato lettera a sua volta sigillata e contrassegnata dal suddetto numero di sei cifre, contenente i dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico. Al vincitore sarà comunicata l’aggiudicazione entro il giorno 26 giugno 2024 e lo stesso curerà l’esecuzione del Cencio con relativa consegna entro il giorno 15 agosto prossimo. Al vincitore sarà corrisposta la cifra di mille euro quale rimborso spesa. Per partecipare occorre leggere con attenzione il Bando pubblicato sul sito del comune di Allumiere. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Cultura al numero 076696010.

