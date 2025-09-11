FIUMICINO - «I lavori di realizzazione del nuovo porto pescherecci, quale primo stralcio del I lotto del nuovo porto commerciale di Fiumicino procedono speditamente e in linea con il cronoprogramma. Allo stato attuale l’avanzamento fisico-economico dell’intervento si attesta al 45,83% e l’ultimazione dei lavori è fissata a dicembre 2026», ha detto il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS Raffaele Latrofa

In particolare, risulta completamente realizzata ed operativa la viabilità di cantiere, dedicata in questa fase ai mezzi pesanti, che potrà essere aperta alla pubblica fruizione a conclusione dell’intervento. Risultano realizzate le strutture (palancolato e riempimenti) del banchinamento di riva e posti in opera tutti i pali della banchina lato sud, mentre procede l’avanzamento dei riempimenti per la banchina lato nord. L’ampliamento della vasca di colmata ha permesso di realizzare il dragaggio manutentivo del porto canale (terminato lo scorso 05.03.2025) e la medesima vasca riceverà i materiali di dragaggio del realizzando bacino peschereccio. È stata, inoltre avviata, la realizzazione della nuova diga foranea.

© riproduzione riservata