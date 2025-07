TOLFA – Una serata di pura magia, un turbinio di emozioni, colori e movimento: così si è presentato il fantastico saggio-spettacolo del Centro Artistico Balletto di Tolfa, andato in scena lo scorso 6 luglio 2025 al Teatro Claudio, gremito in ogni ordine di posti. Un successo di pubblico, di qualità artistica e di sentimento, reso possibile dalla passione e dalla visione della bravissima ed esperta professoressa Marilena Ravaioli, fondatrice, direttrice artistica, coreografa e cuore pulsante di una realtà che da oltre cinquant’anni forma generazioni di danzatori e danzatrici. Il titolo della serata “Emozioni e movimento, la tecnica e l’anima” ha risuonato in ogni istante del programma, che ha spaziato dalla danza classica al moderno, dal contemporaneo all’hip hop, culminando nella suggestiva e coinvolgente Dance Opera ispirata ad “Aladin e la lampada magica”. Un racconto danzato dove i giovani allievi si sono trasformati in veri interpreti, calandosi nei ruoli di Aladin, Jasmine, Abu, il Tappeto magico, danzatrici orientali e guardie del palazzo: una fiaba resa viva da performance cariche di pathos e scenografie in continuo movimento. Luci, costumi e musiche hanno contribuito a creare un’esperienza immersiva e spettacolare, in cui l’eccellenza tecnica si è sempre accompagnata all’emozione. Ogni coreografia – in particolare quelle neoclassiche curate da Marilena Ravaioli e le due di contemporaneo firmate da Francesca Moro – ha saputo unire precisione e poesia, disciplina e cuore. A sorprendere e incantare anche il gran finale con la danza aerea, dove le allieve si sono librate tra i tessuti e il cerchio sospeso, regalando al pubblico momenti di assoluta meraviglia.Tra le interpreti, una menzione speciale va alle due ballerine più giovani: Silvia Piramidi (5 anni) ed Emma Trovarelli (3 anni), che hanno affrontato il palco con sicurezza e un sorriso contagioso, partecipando a numerose coreografie come vere professioniste in miniatura. Oltre cinquanta allievi hanno calcato la scena, tra cui: Mattia Vecchioni, Gaia Arconi, Elisa Baldini, Sara Cascianerlli, Mya Buzzi, Flavia Di Biagio, Elisa Falcioni, Luna Finori, Gioia Mellini, Ilenia Paradisi, Victoria Parisi, Greta Pasquali, Ginevra Stefanini, Gioia Vecchioni, Tommaso Esposito, Riccardo Copponi, Emanuela Cristiani, Denis Fronti, Noemi Lapucci, Naike Mocci, Mia Paglioni, Giorgia Paradisi, Flaminia Pasquini, Rita Pasquini, Azzurra Rech, Emma Rotaru, Martina Bucci, Giorgia Carducci, Livia Fantauzzi, Beatrice Gentili, Emma Stefanini, Rossella Tarantino, Michela Granella.Applausi a scena aperta hanno accompagnato ogni quadro coreografico, fino al tributo finale che ha visto sul palco tutto il gruppo artistico, tra commozione e orgoglio. A sostenere la riuscita dello spettacolo, come ogni anno, le mamme dietro le quinte, impegnate nei cambi d’abito e nella logistica, protagoniste silenziose ma fondamentali. L’amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa, con la presenza dell’onorevole Alessandro Battilocchio, da oltre vent’anni spettatore affezionato e promotore della cultura locale. Applausi anche alla presentatrice Cristiana Boriosi e al team tecnico di Master Service per audio e luci. “L’arte della danza è emozione condivisa – ha dichiarato la professoressa Ravaioli – e in questo spettacolo, i nostri ragazzi hanno messo in scena non solo ciò che hanno imparato tecnicamente, ma anche la loro passione, il loro cuore, la loro anima. Ogni anno è una magia che si rinnova, e ogni anno il pubblico ci restituisce affetto e stupore”. Un evento che conferma il Centro Artistico Balletto di Tolfa come eccellenza della danza formativa e performativa sul territorio, capace di coniugare tradizione, creatività e professionalità in un linguaggio universale: quello del corpo, del gesto, dell’emozione. l’imperdibile o spettacolo del Centro Artistico Balletto di Marilena Ravaioli torna il 6 agosto in piazza ad Allumiere e l’8agosto , invece, nella villa comunale di Tolfa.