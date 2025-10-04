S. MARINELLA - Ben 164 misurazioni per paramentri vitali; 294 vaccinazioni somministrate; 109 accessi registrati per la valutazione del rischio diabetologico e 158 per l’ambulatorio nutrizionale. Al gruppo di cammino hanno partecipato 321 persone e sono state 70 le prestazioni oculistiche. Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la manifestazione “One Health”, promossa dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, un’iniziativa dedicata alla promozione di buone pratiche per la salute pubblica, ambientale e animale.

L’evento si è chiuso con la firma di protocolli d’intesa tra Regione Lazio, Comuni, enti e associazioni, tutti impegnati a sostenere corretti stili di vita e, in particolare, un uso consapevole e responsabile della plastica.

«Si possono fare tante cose, anche piccole – ha sottolineato la direttrice generale della Asl Roma 4, dottoressa Rosaria Marino – ma mettere insieme le forze che condividono questa missione è fondamentale per promuovere il concetto di One Health. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato: la presenza della Regione è una testimonianza concreta che siamo sulla strada giusta».

La giornata si è aperta con il taglio del nastro da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affiancato dalla stessa dottoressa Marino. Con questo gesto simbolico è stato dato il via alle attività del Villaggio della Prevenzione, uno spazio dedicato all’informazione, alla salute e alla sensibilizzazione ambientale. A seguire, ha preso il via la camminata ecologista, organizzata con il Gruppo di Cammino aziendale e i volontari dell’associazione Fare Verde. I partecipanti hanno ripulito il litorale del Castello di Santa Severa, raccogliendo plastica e rifiuti abbandonati.

La manifestazione ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, cittadini e mondo associativo, dimostrando che la salute dell’uomo e quella dell’ambiente sono profondamente interconnesse. Un principio chiave del paradigma One Health, che punta a un approccio integrato e globale per affrontare le sfide sanitarie del presente e del futuro.

La consigliera regionale Marietta Tidei ha commentato la bella iniziativa, «un approccio integrato che mette in relazione la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi». «È stata una giornata importante - ha detto Marietta Tidei che ha preso parte alla giornata di apertura - dedicata alla formazione degli operatori sanitari, ma anche alla partecipazione attiva di studenti, associazioni e realtà del territorio impegnate nella tutela dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità».

«Desidero rivolgere un ringraziamento speciale alla dottoressa Marino, direttrice generale della Asl Roma 4 - ha commentato Marietta Tidei - per la competenza, l’entusiasmo e la passione con cui ha voluto e organizzato questo evento. Alla stessa stregua di quanto già previsto alla Camera dei Deputati, proporrò in consiglio regionale del Lazio la costituzione di un intergruppo One Health, per favorire un coordinamento più efficace dell’attività legislativa in questo ambito e stimolare l’adozione di politiche sempre più coerenti con questa visione integrata della salute».

