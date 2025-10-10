CERVETERI – Continua l’attività dello Sportello di Ascolto all’interno della farmacia comunale 6 in via Fontana Morella. Un servizio completamente gratuito che offre alla cittadinanza e a chiunque senta di averne bisogno un punto di riferimento, informazione e dialogo in momenti di particolare difficoltà di essere ascoltati. È attivo tutti i lunedì dalle 16:30 alle 20 ed è accessibile tramite appuntamento. Si può prendere contattare il numero 3662274651 oppure chiedere al personale di una qualsiasi delle sei farmacie comunali. Il progetto è coordinato dalla Onlus Mano Latina. «Non un servizio psicologico – chiarisce la sindaca, Elena Gubetti - ma un primo punto d’accesso per quelle persone che sentono la necessità di doversi raccontare, di essere ascoltate e condividere dei momenti di difficoltà con personale qualificato, professionale e competente». Per la giunta è un servizio d’eccellenza. «Uno sportello – prosegue Gubetti - che si è dimostrato essere fondamentale purtroppo anche in alcuni momenti drammatici all’interno della nostra città avvenuti lo scorso anno, quando furono tanti, soprattutto ragazzi giovani, a fruire di questo servizio al quale teniamo in maniera particolare».

