TARQUINIA - «L’amministrazione comunale perde pezzi e anche possibilità di finanziamento». Lo afferma il circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia che torna all’attacco della giunta Sposetti in tema di parcheggi.

«Il sindaco Francesco Sposetti e la sua giunta, oramai a completa trazione del Partito democratico, sembrano infatti troppo presi dal tentare di mettere una toppa alle proprie beghe interne per pensare alla città. Nelle ultime settimane il dibattito politico è stato perlopiù incentrato sulla cacciata dell’assessora Monica Calzolari, che ha portato all’uscita dalla maggioranza di uno dei partiti della coalizione che avevano sostenuto la candidatura dell’attuale sindaco; nel mentre, era tuttavia aperto un bando regionale per la realizzazione di nuovi parcheggi, per il quale non è stata presentata alcuna domanda». «E pensare - sottolineano i meloniani - che quest’ultimo era stato addirittura prorogato rispetto alla scadenza iniziale. Il Comune di Tarquinia, rientrando nella Tipologia 2 prevista dalla determinazione G09883 del 29/07/2025, avrebbe potuto ottenere fino alla somma di 600.000 euro, da destinare alla realizzazione di nuovi parcheggi, ampliamento o la riqualificazione di quelli già esistenti. Un’opportunità messa a disposizione dalla Regione Lazio che, se colta, avrebbe potuto migliorare la mobilità e favorire il decongestionamento urbano, ma che finisce, invece, per essere l’ennesima occasione non sfruttata».

