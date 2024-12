Attenzione alle truffe e a falsi incaricati del Comune di Viterbo per controlli Ta.Ri. L’appello arriva direttamente da Palazzo dei Priori attraverso l’assessore ai tributi Elena Angiani. «Informiamo i cittadini che il Comune di Viterbo non ha incaricato alcun dipendente dell’ente (o persona esterna) a effettuare controlli riguardanti la Ta.Ri. con tanto di richiesta di verifiche e sopralluoghi negli appartamenti. Nessun altro controllo simile è stato disposto o autorizzato per conto del Comune di Viterbo. Chiunque avesse recentemente ricevuto o ricevesse in questo periodo richieste analoghe a quelle sopra descritte, può rivolgersi alle forze dell’ordine attraverso il numero 112 e segnalare l’accaduto». L’appello del Comune di Viterbo fa seguito ad alcuni recenti episodi verificatisi in città, ai danni di alcuni viterbesi.