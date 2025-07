S. MARINELLA – Grazie all’iniziativa di persone molto sensibili ai temi della storia cittadina e della cultura, nascerà questa sera il Comitato “Pro Museo di Santa Marinella”, che invita tutta la cittadinanza alla presentazione ufficiale che avverrà presso la terrazza della Porticciolo alle 21. Questo, grazie al patrocinio del Comune e in collaborazione con l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, che inizierà con il saluto del Sindaco, del Parroco della Chiesa di S.Giuseppe Don Salvatore Rizzo e il messaggio di Donna Anita Garibaldi. Com’è noto la rinascita di Santa Marinella si deve all’eroe dei due Mondi, che durante il tragitto da Civitavecchia al castello di Bracciano, sostando a Santa Marinella, nel 1887 consigliò al Principe Baldassarre Odescalchi di acquistare la tenuta di Santa Marinella dal Pio Istituto S.Spirito, per farne una stazione climatica a due passi da Roma, in virtù della speciale aria salubre e bellezza del mare. L’iniziativa sostenuta dai cittadini non profit che, al di fuori e al di sopra degli interessi di parte, contribuiscono costantemente nel tempo all’affermazione, la più ampia possibile, dei valori umani e culturali di questa città che sarà illustrata dall’ingegner Luciano Marchetti e dal professor Livio Spinelli che rievocheranno la rinascita di Santa Marinella dal 1887 con Garibaldi e il Principe Odescalchi, fino all’autonomia comunale. Con l’occasione ci sarà una raccolta di firme a sostegno dell’istituzione di questo museo. La caratteristica di Santa Marinella da sempre è stata quella di essere “terra d’approdo e d’accoglienza” di genti diverse, a iniziare dai primi pionieri provenienti da Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria e di tanti cittadini romani che insieme a illustri letterati, artisti, attori, uomini di scienza e politici hanno dato l’impulso decisivo alla sua crescita e al suo sviluppo.

