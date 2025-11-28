È a disposizione dell’autorità giudiziaria la salma di Luigi Errichiello, il 53enne che giovedì sera ha perso la via in un incidente avvenuto sulla provinciale Vetrallese, nel tratto che collega Vetralla a Tuscania. L’automobile che guidava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Nell’impatto sarebbe stata coinvolta anche una terza auto. Errichiello è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco ma per lui non c’era già più nulla da fare: i sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatarne la morte. Il cane che viaggiava con lui è stato invece recuperato vivo e affidato alle cure veterinarie.

Nel violento scontro sono rimaste ferite anche due donne. La più giovane ha riportato traumi non gravi, mentre l’altra è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale che ha svolto i rilievi e gestito la viabilità. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. La notizia della morte di Errichiello ha sconvolto la comunità di Vetralla dove era conosciuto . In passato aveva lavorato come consulente, mentre più di recente si dedicava all’attività di ambulante.