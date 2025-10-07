Acqua destinata al consumo umano, enterococchi ed e. coli al di sopra del valore consentito, nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello. A seguito della comunicazione di ieri dell’Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete, all’esito del rapporto di prova di Arpa Lazio, recante la non conformità dei parametri batteri coliformi, e. coli ed enterococchi nel punto di prelievo fontana pubblica Montecalvello, è stata firmata l’ordinanza sindacale con la quale si vieta il consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, relativamente alle zone alimentate dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello, la cui zona interessata è la frazione di Montecalvello.

In tale zona l’acqua erogata potrà essere utilizzata esclusivamente per igiene domestica (lavaggio denti esclusi), nonché, previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione e il lavaggio di alimenti. Non potrà essere utilizzata come bevanda abituale. Nelle prossime ore sarà posizionata un’autocisterna per il servizio idrico sostitutivo.