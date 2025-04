TOLFA - L’artista e scrittrice tolfetana Eugenia Serafini, nota in ambito internazionale per la sua attività artistica multimediale, è tra gli espositori della Mostra collettiva “Mondo Impazzito" che si è inaugura ieri nella Galleria Viva, alle ore 18 a Soriano nel Cimino con la direzione artistica di Paolo Berti (che è anche il curatore). La Mostra resterà aperta fino al 22 aprile. Eugenia Serafini ancora una volta porta la sua parola di amore nella espressione dell’Arte, che grida soprattutto in questi anni recenti, una necessità e consapevolezza di Pace e Sostegno per tutta l’Umanità, che vede in pericolo di sopravvivenza i principi di Esistenza e Civiltà, difesi con tanto profondo impegno dalla fine della 2^ Guerra Mondiale. Certo minacce nell’uso della bomba atomica, prove di forza, incursioni “guerriere”, non sono mancate in questi 80 anni, ma la civiltà Europea è riuscita a resistere e imporsi come modello di convivenza. Ora tutto questo è stato messo ancora una volta in discussione! Eugenia Serafini risponde all’appello di Paolo Berti, con un’opera di grande empatia: “Il cuore e la donna”. E cosa c’è di più significativo di questo binomio che scandisce le nostre vite e ne rappresenta anche i valori etici e simbolici più profondi: Amore, Maternità e Resilienza. Così scrive Paolo Berti nell’introdurre l’Evento che vede la partecipazione di importanti artisti contemporanei: “Perchè un evento così? Non è possibile per gli artisti ed il mondo della cultura in genere assistere inermi e silenziosi a ciò che ogni giorno avviene nel mondo , vicino o lontano da noi. Le stragi azione dei neo imperatori sorretti dal binomio potere-denaro. Questa nostra azione non distingue idee e contrapposizioni politiche, difende invece i valori di una cultura che ci ha formato egregiamente e di un retaggio storico di estrema razionale intelligenza e prudenza, dal 1946 ad oggi. Possiamo? Si, anzi, dobbiamo in questa Pasqua dove gli agnelli sacrificali sono i bambini straziati delle zone di guerra, gli anziani e le famiglie che vedono la loro esistenza stravolta.” Inaugurazione e drink oggi alle ore 17,30. Per Info: premiocentro@gmail.com www.premiocentro.org Oltre alle opere di Eugenia Serafini saranno in mostra quelle di: Gabriel Angelo, Lidia Bachis, Paolo Berti, Marco Camilli - Kami, Tommaso Cascella, Davide Castelmezzano, Luca Castelmezzano, Giancarlo Chiancone, Alessia Clementi Enrico Colombotto Rosso, Angelo Coppola, Ivo Còtani, Massimo De Angelis, Maribel Diez, Marcello Diotallevi, Anna Donati – Iskra, Michele Famiani, Marco Giacobbe, Maxim Garshkov, Mila Gnò, Marco Gusman, Andrea Granchi, Benedetta Jandolo Antonio Mango, Simone Martina, Patrizia Molinari, Giò Montez, Evandro Muti, Antonietta Orsatti, Marco Paolini, Maria Pizzi, Cristiano Quagliozzi, Enrico Quattrocchi, Alvaro Ricci, Teodora Ricciardi, Luigi Riccioni, Giuseppe Rossi, Valter Sambucini

©RIPRODUZIONE RISERVATA