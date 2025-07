CERVETERI - «Il Comune aveva promesso un investimento sulla pavimentazione che, nei fatti, non è mai stato effettuato». Doveroso partire da qui, da questo passaggio evidenziato dalla Rim Sport Cerveteri che ha annunciato di non essersi iscritta al campionato di Serie C di pallacanestro. Un duro colpo soprattutto per la tifoseria e una mancata attenzione evidentemente della classe politica per una situazione che poteva essere risolta con tutto il tempo a disposizione. Ed ecco a sorpresa forse il comunicato di questa realtà gestita dalle sorelle Rinaldi. «È con grande rammarico che annunciamo ufficialmente la rinuncia al titolo di C. Dopo aver conquistato la categoria sul campo, la dirigenza ha comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro la volontà di non procedere all’iscrizione campionato per la stagione 2025-2026. Purtroppo, gli aspetti logistici hanno influenzato fortemente la scelta». Cerveteri non dispone di un campo da gioco che rispetti le norme federali previste per tale categoria e faticherebbe a trovare spazi nella struttura del PalaSorbo di Ladispoli. «Questo si lega a doppio nodo alla cessazione dell’accordo a cui si era giunti con il Basket Ladispoli – aggiungono le presidenti – in realtà il pallone geodetico di Valcanneto, dove la Dcl Edilizia RIM ha disputato il suo primo campionato di C, sarebbe idoneo nelle dimensioni ma non c’è sato l’investimento del Comune. Non solo, la dirigenza è intervenuta con la messa a terra di alcuni adeguamenti per un valore totale di 7mila euro, purtroppo, mai risarciti. Ciliegina sulla torta, per disputare le gare del campionato, la Rim ha versato un canone di affitto alla società che gestisce l’impianto. Oltre a queste difficoltà, i costi da sostenere sarebbero stati alti e completamenti a carico della società che non gode del supporto organico dell’imprenditoria locale. Pertanto non sussistono più le condizioni necessarie per andare avanti». La Rim ha richiesto il ripescaggio in Divisione Regionale 1, una via difficile. «Attualmente, l’unica cosa certa è che avremo la possibilità di disputare la Divisione Regionale 2. La società, a prescindere dal futuro della sua prima squadra, continuerà a promuovere il basket giovanile, a disputare i campionati federali e a credere nei valori fondamentali dello sport». In attesa di un segnale della giunta e della sindaca, parla Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione: «Una sconfitta per lo sport, non ci sono altre parole. Un segnale di debolezza politica della giunta, non c'è programmazione e progettualità. Un fatto gravissimo che incide anche sulla comunità cerveterana. Di questo passo non c'è futuro anche in altre discipline».

