TOLFA - Lavori in corso a Tolfa con conseguente modifica della viabilità.

Dallo scorso lunedì 6 maggio e per i prossimi giorni in via XX Settembre saranno in corso lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Pertanto la viabilità, fanno sapere dall’amministrazione comunale, subirà le seguenti variazioni e limitazioni.

«È istituito il divieto di sosta in via XX Settembre dalle ore 7.30 del 6 maggio fino al termine dei lavori - spiegano gli amministratori comunali - e inoltre è istituito il divieto di transito in via XX Settembre a scendere».

Sarà inoltre possibile raggiungere piazza Armando Diaz e Sant'Antonio salendo da via Roma.

«Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione", affermano il sindaco Luigi Landi e gli altri amministratori.

Per i cittadini dunque alcuni giorni di disagio che tuttavia permetteranno di riportare via XX Settembre ad una rinnovata percorribilità.

