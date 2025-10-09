SANTA MARINELLA – Il circolo cittadino della Lega Salvini Premier, esprime forte preoccupazione per i disagi che si stanno nuovamente verificando a seguito dell’avvio dei lavori al sottopasso delle Vignacce, che hanno comportato la chiusura della zona al traffico veicolare. “Come già accaduto in passato – dice il responsabile Maddaloni - la chiusura integrale del tratto sta causando notevoli difficoltà ai residenti e un’evidente congestione della viabilità nelle ore di punta. È incomprensibile che, nonostante l’esperienza maturata durante i precedenti interventi, non si sia tenuto conto dell’impatto sulla circolazione e non si sia valutata un’organizzazione dei lavori tale da ridurre al minimo i disagi. La Lega torna pertanto a sollecitare l’amministrazione comunale affinché si adoperi per programmare i lavori in orario notturno, come già proposto in passato, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi senza compromettere la mobilità cittadina. Considerata la durata del cantiere, è fondamentale che si intervenga con tempestività per evitare che la situazione diventi insostenibile per la popolazione e per le attività della zona».

©RIPRODUZIONE RISERVATA