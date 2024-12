C’è arsenico nell’acqua ma la pubblicazione sull’albo pretorio del Comune arriva in ritardo per “disguidi di carattere informatico” come ha spiegato una comunicazione successiva. “È in corso di pubblicazione la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua proveniente dal serbatoio di Monte Jugo - è scritto nella nota inviata dal Comune ieri mattina - Tale ordinanza, emanata in data 30 agosto, per disguidi di carattere informatico, è stata pubblicata all’albo pretorio solo in data 5 settembre. Si precisa alla popolazione che nei giorni successivi alla firma dell’ordinanza è pervenuta all’amministrazione la notifica di nuove analisi che certificavano il rientro nella norma dei valori di potabilità già dal giorno 30 agosto stesso”. In pratica l’ordinanza di non potabilità sarebbe emanata lo stesso giorno in cui l’acqua è tornata potabile e pubblicata in questa settimana. Ordinanza che sarebbe dovuta essere firmata già dal 27 agosto, vista la nota dell’Asl in cui il 26 agosto segnalava i valori dell’arsenico erano oltre i limiti. Perché è stata emessa solo il 30?