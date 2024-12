VITTORIA TASSONI*

I muffins sono dei dolcetti tipici della cucina inglese che nell’ultimo secolo si sono diffusi in tutto il mondo, apprezzati per la loro versatilità e facilità di preparazione, l’ideale anche per chi ha poca esperienza in cucina.

Nati come pasticcini golosi da gustare in una colazione deliziosa oppure per uno spuntino dolce, sono diventati perfetti per ogni occasione. I muffins vengono cucinati in tutto il mondo, ne esistono tante versioni sia dolci che salate ed ogni nazione ha il suo modo di prepararli: rimanendo alla versione dolce, in Inghilterra il muffin classico viene realizzato con farina, zucchero, burro, uova, latte e lievito e presenta delle scanalature e crepe, che vengono create da un metodo di cottura unico, in Francia è più croccante all'esterno e più soffice all'interno mentre in Italia, rispetto alla versione inglese, lo prepariamo più soffice, alto e morbido.

Ricetta:

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Porzioni: 12 muffin

Ingredienti

•240 g di farina 00

•6 g di lievito in polvere

• 1 pizzico di sale

•200 g di mirtilli freschi o congelati*

•170 g di zucchero semolato

•113 g di burro fuso non salato

•2 uova grandi temperatura ambiente

•2 cucchiaini di estratto di vaniglia

•180 g latte intero a temperatura ambiente

•Zucchero semolato per guarnire*

Preparazione: Preriscalda il forno a 200°C.

Fodera una teglia per muffin da 12 tazze con dei pirottini di carta. In una ciotola di media capienza, mescola la farina, il lievito e il sale e metti da parte. In un’altra più piccola, unisci i mirtilli ad un cucchiaio della miscela secca che avevi da parte e mescola per unire. (Questo aiuterà ad evitare che i muffins affondino nella pastella.) In una ciotola grande, sbatti insieme lo zucchero, la vaniglia, il burro e le uova a velocità media, fino a quando otterrai un composto chiaro e soffice, ti ci vorranno circa un paio di minuti. Aggiungi il rimanente composto di farina a quello di burro in 3 volte, alternandolo con il latte. Incorpora anche i mirtilli. Metti l'impasto nei pirottini di carta utilizzando un porzionatore da gelato. Spargi altri mirtilli sopra la superficie e cospargi ogni muffin con dello zucchero* semolato o streusel. Cuoci per circa 20 minuti o fino a quando le superfici non saranno dorate. Per verificare la giusta cottura, puoi usare uno stuzzicadenti inserendolo al centro di ogni dolcetto: quando l’impasto risulterà umido, saranno pronti. Prima di toglierli, lascia raffreddare i muffin per qualche minuto negli stampini e poi finisci di farli raffreddare su una gratella.

Consigli utili: Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente: infatti portare il burro, le uova e il latte intero a temperatura ambiente, ti consentirà di ottenere dei muffin più soffici e leggeri. Utilizza solo 12 pirottini per cupcake e dividi tra di loro l'impasto, in questo modo potrai realizzare dei meravigliosi muffin a cupola. Se pensi di usare i mirtilli congelati*, non li scongelare ma mettili direttamente congelati, altrimenti rilasciano l’acqua.

