LADISPOLI – Ventisei piantine di marijuana nascoste tra broccoletti e pannocchie. Da quella piantagione illegale, in via dell’Anatra a due passi dalla palude di Torre Flavia, il residente 40enne aveva ricavato quasi 19 chili di sostanze stupefacenti pronte ad essere immesse sul mercato. La coltivazione però è stata smantellata dalla Polizia di Stato e l’uomo è finito in manette. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare da parte dei poliziotti del commissariato di via Vilnius che hanno rinvenuto pure cocaina, quasi un chilo, materiale per il confezionamento e un’agenda dove erano riportati nomi e cifre delle operazioni di spaccio. Un’altra prova evidente della propria attività illecita. Il pusher si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo. Ma l’inchiesta è solo all’inizio perché compito degli inquirenti sarà quello di capire se dietro ci possa essere una rete ben radicata non solo a Ladispoli e Cerveteri ma anche sull’intero litorale nord. Non è finita qui perché a distanza di pochi giorni sempre i poliziotti di Ladispoli hanno fermato un giovane con una dose di cocaina nelle tasche dei pantaloni. Era un normale posto di blocco. Il 25enne ha mostrato nervosismo e ha dato subito nell’occhio. Gli agenti hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione dove è stato trovato un panetto di hashish, altre dosi di cocaina già pronte per essere smerciate e materiale vario da taglio e confezionamento. Anche qui la misura cautelare è stata confermata dal gip di Civitavecchia e il pusher è già agli arresti domiciliari.

IL BILANCIO Di fondamentale importanza nella repressione dei reati connessi alla droga – come riportato in una nota ufficiale dalla Questura di Roma - è risultata anche l’attività di controllo del territorio che quotidianamente viene svolta dalle volanti e dalle autoradio dei commissariati. È emblematico, in tal senso, l’ultimo arresto operato dagli agenti del commissariato di Civitavecchia, che hanno rintracciato ed associato in carcere un uomo condannato a scontare più di 4 anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti. Nelle ultime due settimane sono 14 gli arresti eseguiti dagli agenti delle varie Sezioni nel Lazio, tra cui appunto Ladispoli, Civitavecchia e Fiumicino.

