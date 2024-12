«Un piccolo, grande tassello che avvicina sempre più all’obiettivo di Viterbo città universitaria». Così la sindaca Chiara Frontini al taglio del nastro dell’Info point Unitus in via Cavour 2, in un locale di proprietà del Comune.

Un’apertura che per la prima cittadina «non è soltanto un’inaugurazione ma la messa a sistema del tassello di una visione» che vede «una sinergia forte e profonda di amministrazione e università nell’impegno comune di investire sulla vocazione di Viterbo come città universitaria».

E un info point dell’ateneo che apre «nel cuore pulsante della città è un passo avanti per far sentire gli studenti parte della vita cittadina e un ulteriore tassello del mosaico per il rilancio del centro». Per l’inquilina di Palazzo dei Priori bisogna «guardare all’università come motore di futuro e innovazione non solo per gli studenti ma anche per la città».

Il rettore dell’Unitus Stefano Ubertini ha ringraziato il Comune per aver messo a disposizione il locale di via Cavour e in particolare la prima cittadina «per l’idea dell’Info point».

«Sono da sempre sicuro che Viterbo possa ancora crescere come città universitaria. E’ una città a misura di studente ma dobbiamo farlo sapere anche a chi non la conosce. Siamo tra le più grandi e prestigiose università ma siamo poco conosciuti» ha evidenziato.

«Altro elemento importante è far sentire l’Unitus come l’ateneo dei viterbesi e della Tuscia, siamo qui da 45 anni, e l’info point serve anche a questo».

Poi Ubertini ha voluto mandare un messaggio alla popolazione: «Siate orgogliosi di avere una delle 60 università d’Italia, non tutti i capoluoghi hanno un ateneo prestigioso».

All’inaugurazione hanno presenziato, tra gli altri, il vice prefetto Andrea Nino Caputo, il vicario del questore Fabio Zampaglione, gli assessori e i consiglieri di maggioranza di Palazzo dei Priori e, anche se con un po’ di ritardo il presidente della Provincia Alessandro Romoli.

L’info point Unitus, in via Cavour 2, operativo già dal 3 settembre, è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì la mattina dalle ore 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle ore 18.