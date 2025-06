Per l’Incendio alla facoltà Agraria è stata disposta questa sera con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, la sospensione delle attività didattiche e amministrative di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado, situati entro un raggio di un chilometro dall’edificio universitario di via de Lellis interessato dal rogo, ossia:

• Istituto Tecnico e Tecnologico “Leonardo da Vinci” – Via A. Volta;

• Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Orioli" – tutti i plessi;

• Scuola Primaria “Alessandro Volta” – Via A. Volta;

• Scuola dell’Infanzia Pilastro – Via Minciotti;

• Scuola Primaria Villanova - Via Filippo Grispigni;

• Scuola dell’Infanzia Villanova – Via Garbini.

Tale sospensione è stata disposta con apposita ordinanza sindacale a seguito dell’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi nel corso della quale sono state definite ulteriori misure emergenziali e precauzionali da adottare. “Considerato che il contesto urbano interessato dall’incendio include numerosi edifici scolastici frequentati quotidianamente da minori, personale docente e ausiliario, che possono essere esposti ai fumi e al particolato sospeso nell’aria – si legge nel provvedimento – si ritiene necessario, per motivi contingibili e urgenti di tutela della salute pubblica e dell’incolumità delle persone, disporre la sospensione immediata dell’attività didattica e amministrativa di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado, situati entro un raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio”.

Si segnala che è interrotta la circolazione veicolare in via San Camillo de Lellis, nel tratto via Cerasa – via Bachelet.

Per informazioni e/o maggiori chiarimenti è possibile contattare il numero 0761 228383.