CIVITAVECCHIA – Un nuovo progetto termale per valorizzare le risorse del territorio, attrarre investimenti e generare sviluppo sostenibile. Questo pomeriggio alle 18 presso il Cineteatro Buonarroti sarà presentato pubblicamente il masterplan del Nuovo Parco Termale, realizzato da Studio Apostoli per conto di Terme dei Papi S.p.A., con il supporto di Federterme.

Il progetto interesserà un’area di oltre 26.000 mq, integrata con il paesaggio e in relazione diretta con il sito archeologico delle Terme Taurine. Il nuovo polo comprenderà spazi termali, wellness e medicali, e sarà sviluppato nel rispetto della sostenibilità ambientale, della biodiversità e della storia del luogo, con una particolare attenzione alla riqualificazione dell’antico Casale dei Bagni. Un’iniziativa che punta a rafforzare l’identità termale della città e a generare nuove opportunità occupazionali, grazie anche alla vicinanza con il porto crocieristico – il primo in Italia per traffico passeggeri – e al crescente interesse verso il wellness tourism.

«Civitavecchia ha un potenziale straordinario e il Parco Termale può diventarne un punto di forza – afferma Massimo Caputi, Presidente di Federterme – sosteniamo questo progetto perché rappresenta una visione moderna del termalismo: tutela del paesaggio, innovazione, valorizzazione del patrimonio storico e benessere come leva per lo sviluppo locale».

Alla presentazione interverranno, oltre al Presidente Caputi, il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il Direttore Generale di Federterme Aurelio Crudeli, i rappresentanti della Famiglia Sensi (proprietaria di Terme dei Papi S.p.A.) ed esperti del settore termale, turistico e culturale.

L’evento è aperto a tutti.