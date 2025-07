MONTALTO DI CASTRO – E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo servizio infermieristico presso la farmacia comunale di Montalto Marina. «Un impegno a favore della cittadinanza e dei turisti che scelgono Montalto come luogo di vacanza», le parole di soddisfazione della sindaca Emanuela Socciarelli che ha presenziato all’evento.

“Bene l’inaugurazione della Farmacia dei Servizi a Montalto Marina, la prima della provincia di Viterbo ad integrare al proprio interno un ambulatorio infermieristico», il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Daniele Sabatini, intervenuto all’inaugurazione.

«Una struttura che, oltre a svolgere il tradizionale ruolo delle farmacie nella fornitura di medicinali, è in grado di offrire l’erogazione di servizi e prestazioni sanitarie, in un’area marittima che soprattutto nel periodo estivo registra un incremento consistente di presenze –ha detto Sabatini – Questa nuova attività rispecchia perfettamente la politica intrapresa dalla giunta Rocca e basata proprio sull’integrazione tra farmacie e servizi sanitari, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una medicina di prossimità sempre più efficace ed efficiente nel dare risposte tempestive ai bisogni di salute. Le farmacie diventano così presidi essenziali e strategici nel favorire una riduzione del carico di accessi negli ospedali e nel contribuire ad abbattere le liste di attesa. Un grazie al Comune di Montalto di Castro, alla sindaca Emanuela Socciarelli e all’assessore Marco Fedele, all’Asl di Viterbo con il direttore generale Egisto Bianconi e il direttore del distretto sanitario Ivano Mattozzi, a tutto il personale della Farmacia dei Servizi, per questa iniziativa che rappresenta un valido modello di integrazione tra sanità e territorio”.

