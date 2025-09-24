CERVETERI – Piove e si allagano dentro casa. Bruttissima disavventura questa mattina per una famiglia intrappolata per le esondazioni di acqua e fango praticamente in tutte le stanze, bagno compreso. Scene a cui ha assistito anche una bimba di 6 anni nella propria abitazione. «Da anni viviamo con l’angoscia ogni volta che c’è un acquazzone – testimonia la signora Anna Lisa -, precisamente da quando è stata costruita la rotatoria vicino alla nostra casa. I lavori idrici stradali hanno trasformato l’hanno trasformata in una trappola per l’acqua: pavimenti sommersi, muri danneggiati, mobili rovinati». Una situazione di emergenza che si ripete frequentemente, così come i danni a cui questi residenti dovranno far fronte. «Abbiamo già segnalato la situazione al comune di Cerveteri e al sindaco – aggiunge - ma non è arrivata alcuna risposta concreta. Ora è successo di nuovo: mia figlia di 6 anni è terrorizzata dalla pioggia e vive nel costante timore di nuovi allagamenti. Questo problema non è più tollerabile. Non è solo un disagio, è un rischio reale per la sicurezza, la salute e la serenità della nostra famiglia». La diretta interessata ha pubblicato anche un video sui social richiamando le attenzioni del primo cittadino per cercare di risolvere questa grave criticità. La rotatoria di via Settevene Palo era già finita nel mirino delle critiche della popolazione anche perché si allagava durante i temporali. «I tombini sono pieni di erba – segnala Katia, residente a Cerveteri – e qui veniva giù un fiume d'acqua perché è tutto attappato. L’allerta meteo di colore arancione era stato diramato da una settimana ma non c’è stato nessuno intervento preventivo da parte di chi di competenza».

Tante altre lamentele da parte dei cerveterani anche in altre zone e con l’avvicinarsi della stagione più piovosa salgono i timori.

