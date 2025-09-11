SANTA MARINELLA – Il professor Luciano Pranzetti, torna sugli scaffali delle librerie, con due nuovi titoli. L’instancabile scrittore, arricchisce la sua sterminata e feconda produzione, con un volume sull’Inferno di Dante e uno sul nuovo rito della Santa Messa cattolica. Il primo ha come riferimento l’opera dantesca La Divina Commedia, commento I, l'Inferno di Dante, nel formato 28 x 20 pagg. 297. A seguire, un’edizione di carattere teo apologetico, la Santa Messa cattolica oscurata, Manomissioni, Revisionismo Teologico, Luoghi Comuni, Abusi Liturgici nel Nuovo Rito della Santa Messa, nel formato 23 x 16 pagg.82, alcune questioni da chiarire intorno al neolinguaggio cattolico. I testi, come di consueto, finemente curati sia nei materiali che nell'impaginazione, sono disponibili presso la cartolibreria Di Veroli di Cristiana De Angelis a Santa Marinella. “Doverosi i ringraziamenti – dice Pranzetti - a Cristian Bufi, sottile, arguto e dotto prefatore, a Federica Fulgenzi per la mirabile competenza con cui dirige la realizzazione, la revisione e l’allestimento editoriale dei miei lavori e alla raffinata, nota artista Monica Di Folco per l’orientamento estetico delle copertine.