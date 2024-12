LADISPOLI – I cancelli sempre chiusi. Lo stato di salute degli alberi probabilmente peggiorati. Il bosco di Palo Laziale è off limits da un anno. I residenti si chiedono a che punto sia l’iter che avrebbe dovuto portare a delle novità riguardo al polmone verde più prezioso della città. «La parte pubblica non è accessibile da troppo tempo – hanno scritto Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao, ladispolani - alle famiglie, anziani e ai giovani che lo utilizzavano come punto di ritrovo. Eppure da ottobre 2023 la presenza di alcuni parassiti che sono andati a minare la stabilità degli alberi presenti all’interno. Non si è saputo più niente delle necessarie autorizzazioni da parte della Regione Lazio al fine di procedere con gli interventi di manutenzione». Un problema non di poco che però non dipenderebbe dal comune di Ladispoli attualmente con le mani legate. «Non abbiamo ancora avuto l’ok dagli uffici regionali – ha ribadito il consigliere comunale e delegato alle Aree protette, Filippo Moretti – il bosco era stato chiuso per questioni di sicurezza in quanto numerose piante sono malate».

I funghi patogeni hanno minato la stabilità degli alberi in un’area bellissima dove state programmate in questi anni iniziative importanti. Su tutte il piano europeo “Primed-Life“, attraverso il quale si prevede il riforestamento di una superficie di quella parte di area verde pubblica che è andata perduta tra gli anni ’90 ed inizio 2000. Un’azione concreta che mira al recupero della macchia mediterranea di Palo messa a dura prova negli ultimi decenni. Sono state aggredite tantissime alberature, come querce, lecci e frassini con gli alunni delle scuole protagonisti della rinascita del bosco mettendo a dimora nuove piante con l’ausilio di alcune associazioni ecologiste. Chiaro si attende il via libera della Pisana perché i ladispolani vogliono riappropriarsi del loro bosco solitamente utilizzato anche in inverno dagli amanti del jogging e dagli appassionati di bicicletta pronti a tornare nei loro più affezionati sentieri. Non meno importanti gli eventi di solito organizzati nel periodo natalizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA