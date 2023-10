TARQUINIA – Fa il bagno al mare e muore. La città di Tarquinia piange Enrico Fanelli, 73 anni, deceduto nel pomeriggio dopo essersi immerso nell’acqua del mare nella località di Pian di Spille. Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso, potrebbe essersi trattato di una congestione. Cordoglio in città per la perdita di un uomo molto conosciuto, anche per essere il fratello di Emanuela Fanelli insegnate, dirigente scolastica in pensione ed esponente politica con diverse cariche, ricoperte in passato, come consigliera e assessora comunale ed oggi alla guida del comitato per la difesa dell’ospedale. Enrico Fanelli era noto anche nel mondo sportivo: «Vogliamo ricordarti così – le parole della Polisportiva Tarquinia sezione ciclismo - ciao Enrì riposa in pace, sentite condoglianze alla famiglia Fanelli dal direttivo e dai soci della Polisportiva Tarquinia sezione ciclismo». Di lui in molti ricordano l’ironia e il sorriso: «Una gran brava persona».

