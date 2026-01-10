Hanno chiesto il rito abbreviato e il patteggiamento i due imputati per il crollo al ristorante Miralago di Montefiascone del 18 giugno 2023. In quella circostanza perse la vita il titolare dell’attività, Paolino Morincasa, 72 anni, mentre rimase gravemente ferito il cuoco Massimo Pini di 45 anni.

In quel periodo erano in corso lavori di ristrutturazione nel noto ristorante di via Bandita. Intorno alle 11 di quella domenica mattina una frana locale dove si stavano eseguendo lavori di sbancamento per l’ampliamento. Indagati per omicidio e lesioni colposi e per violazioni della normativa sulla sicurezza nel lavoro, il geometra falisco 59enne Luca Ferri, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e l’imprenditore 69enne Adriano Menichelli, anch’egli di Montefiascone, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione nel locale.

Comparsi in questi giorni davanti al gup, il primo ha chiesto il patteggiamento, l’altro l’abbreviato. Si tratta di riti alternativi che prevedono uno sconto di un terzo della pena, in caso di condanna. Undici le parti civili tra i familiari della vittima, il dipendente ferito e la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito Menichelli non avrebbe provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con un’opera di contenimento del terreno adiacente alle mura del ristorante. Ferri, invece, non avrebbe progettato alcuni aspetti di sicurezza specifici per il cantiere relativamente alle lavorazioni di sbancamento e al conseguente rischio di seppellimento e crollo.