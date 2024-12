FIUMICINO - Nell’ultima seduta del Consiglio comunale era presente in Aula una delegazione di agricoltori, ai quali il presidente del Consiglio, Roberto Severini, ha dato la parola per rappresentare le ragioni della loro protesta conto il rincaro dei prezzi.

«Di fronte a temi così importanti l’aula ha dimostrato un forte senso di responsabilità votando un documento condiviso per rimarcare le difficoltà degli agricoltori e dare mandato al sindaco di rappresentarli nelle sedi preposte», ha detto il presidente Severini.

Nel corso della seduta, tra le proposte approvate, presenti all’ordine del giorno, l’avvio di interventi di somma urgenza, a Fregene e Focene, per la realizzazione di barriere idonee a contenere le frequenti mareggiate che stanno danneggiando sempre più le nostre coste.

«Le problematiche legate all’erosione costiera si inseriscono in un dibattito globale incentrato sui cambiamenti climatici. I danni ambientali ed economici che ne conseguono, sono preoccupanti ed è importante intervenire tempestivamente» ha sottolineato il sindaco Mario Baccini, in riferimento l’intervento di fornitura e posa in opera di massi naturali basaltici. Poi ha aggiunto: «Sono stati effettuati interventi significativi a Focene e Fregene, località spesso colpite da violente mareggiate e dove durante le emergenze è stato necessario agire rapidamente per tutelare l’ incolumità dei cittadini.

L’azione tempestiva e le operazioni messe in atto, sono state stata risolutive ed è importante che il dibattito politico si concentri su soluzioni concrete ed efficaci», ha concluso il sindaco Mario Baccini.