LADISPOLI - Sono fermi lì e non intendono arretrare nemmeno di un passo. Sono gli agricoltori del litorale a nord di Roma. Al chilometro 29.7 della statale Aurelia il presidio dei trattori rimarrà fino a quando «non avremo risposte concrete», hanno spiegato. Insomma: le parole non bastano. Proprio pochi giorni fa il Governo aveva annunciato la predisposizione di un emendamento al decreto Milleproroghe sulla problematica dell'Iperf con una esenzione per i redditi fino a 10 mila euro e una riduzione del 50% dell'imposta per quelli tra i 10 e i 15 mila euro. Ma ora si aspettano i fatti.

«Nel frattempo - ha spiegato l'agricoltore Marco Lovato - noi restiamo qui». Nessuna partecipazione, però, almeno per il momento, alla manifestazione di domani al Circo Massimo. Il presidio sulla statale Aurelia (dove nei giorni scorsi si sono uniti anche lavoratori provenienti da Orte e Ferrara) non si muoverà dalla sua postazione.

L'INCONTRO

Intanto proprio ieri una rappresentanza degli agricoltori è stata ricevuta dal consiglio comunale di Fiumicino. Presente anche il sindaco Baccini. «I consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, così come il sindaco - ha spiegato il ladispolano Gianfranco Fioravanti - ci hanno dato il loro sostegno e si sono impegnati nel cercare di portare le nostre richieste ai tavoli istituzionali».

