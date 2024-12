Ancora una mattinata di passione per i pendolari della Fl5 Roma – Civitavecchia. Dopo i disagi di martedì e di mercoledì, anche oggi i lavoratori e gli studenti hanno trovato un’amara sorpresa in stazione. Treni in ritardo e rallentamenti sulla linea.

«Il treno delle 6.05 da Santa Marinella per termini è stato cancellato e non sta passando nemmeno quello delle 6.20», scrive su un gruppo social una pendolare. «Da Ladispoli primo treno utile alle 7».

A quanto pare il problema sarebbe stato causato da un guasto agli impianti di circolazione con il guasto ripristinato solo intorno alle 8. «Intanto – scrivono ancora i pendolari – anche questa mattina hanno lasciato centinaia di viaggiatori a piedi».