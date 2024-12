CIVITAVECCHIA – Si riaprono le audizioni per il reclutamento di nuovi coristi da parte della Filarmonica di Civitavecchia, tramite prenotazione online dal sito istituzionale www.filarmonicadicivitavecchia.com o da canale istagram https://www.instagram.com/filarmonicacivitavecchia/ o tramite prenotazione telefonica con messaggio whatsapp al numero 3280259678. I requisiti per candidarsi sono intonazione, impegno e presenza alle prove, disponibilità a partecipare agli impegni del coro, comunicati con largo anticipo, come concerti, concorsi e masterclass ed inoltre un’età compresa tra i 25 ed i 55 anni. Le date stabilite per le audizioni sono 5 a partire dal 16 settembre fino alla fine del mese, per permettere ai nuovi coristi che saranno ammessi di iniziare subito lo studio del repertorio in sincrono con i coristi veterani in vista della prossima stagione musicale che vedrà il coro impegnato, come ogni anno, in concerti e concorsi di vario genere. Nel dettaglio le date stabilite per le audizioni sono il 16, il 20, il 23, il 27 ed il 30 di settembre alle ore 20.45 alternativamente presso le 2 sedi in cui si svolgono abitualmente le prove bisettimanali dalle 21 alle 22.30, nello specifico: lunedì 16, lunedì 23 e lunedì 30 presso la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte - venerdì 20 e venerdì 27 presso la Sala Giovanni Paolo II (Cattedrale di Civitavecchia).

