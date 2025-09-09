SANTA MARINELLA - Il consigliere Alessio Rosa ha preso parte in rappresentanza del sindaco Pietro Tidei, al consueto appuntamento con la “Fiera Asinina e il Festival del Folklore”, la tradizionale festa celebrata ed organizzata dal Comune di Allumiere.
Il consigliere, insieme ai delegati istituzionali degli altri Comuni del territorio, è stato accolto dal sindaco Luigi Landi, che ha guidato gli ospiti tra gli stand dei prodotti tipici locali.
«Voglio ringraziare a nome del sindaco Tidei, dell’amministrazione comunale di Santa Marinella – dice Rosa - il sindaco Landi per l’invito. E’ sempre un piacere per la nostra città prendere parte a questo evento, che è orami una tradizione molto apprezzata in tutto il comprensorio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA