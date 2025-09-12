TARQUINIA – Si apre oggi alle ore 18 nella cornice di piazzale Europa la Festa dell'Unità. A salutare i convenuti ad aprire la manifestazione la segretaria del Pd Anna Maria Vinci e il segretario dei Giovani democratici Mattia Argentini. Alle 18.30 il primo incontro dal titolo “Cambiare l’Europa, alternative per l’Italia”, a cura dell'europarlamentare Nicola Zingaretti.

Seguirà l'incontro con diverse associazioni e cooperative di Tarquinia, nello specifico saranno presenti Carlo Marcomeni (cooperativa Aga), Luca Bondi (associazione Semi di Pace), Simona Busatta (associazione Autismo Cuori Blu aps), Fabio Mariani (cooperativa sociale Macchia nera) ed Andrea Spigoni (cooperativa sociale Alice Nova). L'incontro sarà moderato da Mattia Argentini ed Eleonora Santori. La serata si concluderà con l'apertura dello stand gastronomico alle 19.15 e la musica dal vivo dalle 21 con il gruppo Tequila's Band, che coinvolgerà tutti nel ballo.

Le giornate successive prevedono ulteriori incontri di tutti i tipi, e vedranno coinvolti l'amministrazione comunale, i giovani e il resto della provincia.

Mattia Argentini, segretario dei Gd di Tarquinia commenta: «È bello vedere tornare questa festa dopo tutti questi anni, spero vi sia un’ampia partecipazione, dato che reputo il programma completo a 360 gradi, con incontri su tutti i livelli con figure europee, provinciali e cittadine. Vi aspettiamo per un bellissimo momento di confronto e di partecipazione».

“Per preparare questa festa – riferisce Anna Maria Vinci – ci è voluto tanto impegno da parte di molti iscritti al Pd- mesi di frenetica preparazione. Dopo anni torna la Festa dell’Unità perché vogliamo essere sempre più vicini alla gente, vogliamo un partito unito, pronto ad ascoltare, per cercare di risolvere problematiche che interessano la collettività. È per questo motivo che la sezione del Pd è aperta uno e anche più giorni a settimana, per dialogare ed essere ancora più vicini alla gente. Vi aspettiamo a questa bella festa aperta a tutti i cittadini senza distinzione di appartenenza politica. Grazie a tutti coloro che si stanno impegnando per garantire l’interessante e anche divertente evento: conferenze e musica lo garantiscono».

