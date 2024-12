CERVETERI - Una stagione estiva sottotono per i gestori degli stabilimenti balneari di Campo di Mare. Meno abbonamenti rispetto allo scorso anno. Il dato era emerso già nelle scorse settimane, nell’inchiesta pubblicata sull’edizione nazionale del quotidiano La Provincia.

E il trend, anche durante la settimana di Ferragosto sembra non essere affatto cambiato.

«Anzi - spiega Francesca Lazzeri dello stabilimento Renzi - abbiamo registrato un calo». Meno persone questa settimana, nonostante le belle giornate e il maltempo annunciato solo per la giornata di oggi, hanno affollato sia gli stabilimenti balneari «ma anche la spiaggia libera» della frazione. «Se nei due anni post covid Campo di Mare era stracolma, quello che si nota quest'anno invece è molta meno gente non solo negli stabilimenti. Anche le spiagge libere sono vuote».

A non giovare, forse, anche l’assenza di eventi serali promossi sul lungomare che avrebbero potuto dare quella spinta in più.

Ma la percezione di un meno “affollamento” in spiaggia e nei relativi stabilimenti, si fa sentire anche nella vicina Ladispoli.

A pesare dunque, sicuramente, anche il costo della vita, più elevato rispetto agli scorsi anni e che si fa sentire nelle tasche delle famiglie, e il costo di un affitto medio per un mese di vacanza lungo la costa.

A Ladispoli ad esempio - secondo quanto era emerso dall’inchiesta - una famiglia di quattro persone che questa estate abbia deciso di affittare una casa «posta al primo piano e vicino al mare con 4 posti letto, spenderà tra i 2200 e i 2400 euro» aveva spiegato del Regno Immobiliare di Massimiliano Martini.

Costi un pò più alti rispetto al mese di luglio dove i prezzi degli appartamenti ad affitto breve, oscillano tra i 1800 e i 1900 euro. A questi andranno a sommarsi ovviamente i costi dello stabilimento balneare (a meno che la famiglia non decida di usufruire degli arenili liberi), cene al ristorante, spesa al supermercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA