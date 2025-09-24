CERVETERI - Le farmacie comunali aprono le porte a nuove figure professionali. Sono infatti disponibili tre posizioni: farmacista collaboratore, infermiere e fisioterapista. La documentazione completa per partecipare ai bandi è consultabile sul sito della Multiservizi Caerite spa, società municipalizzata. «Proseguono le attività della nostra amministrazione e della Multiservizi – sostiene la sindaca, Elena Gubetti - per migliorare ed incrementare l’offerta al cittadino. In un contesto come quello attuale, segnato anche dalla chiusura del Punto di Primo Intervento sulla via Aurelia, è fondamentale rafforzare la sanità locale. Lo stiamo facendo anche grazie all’apertura della sesta farmacia comunale, avvenuta lo scorso luglio in via Fontana Morella, che sin dai primi giorni è diventata un punto di riferimento importante per Cerenova e per l’intero territorio». Le candidature dovranno pervenire entro le 15 di martedì 30 settembre. Le domande si potranno presentare a mano, presso gli Uffici della Multiservizi Caerite (vicolo Maresciallo Sollazzi n.3, Cerveteri) oppure tramite Pec all’indirizzo multiservizicaerite@legalmail.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA