LADISPOLI - Torna da venerdì prossimo l'isola pedonale nelle ore serali del fine settimana. Tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto e fino al 2 settembre, dalle 19 all'1 del giorno seguente, stop all'ingresso di veicoli a motore su viale Italia, piazza Marescotti e via Regina Margherita. Ma non è tutto: accogliendo la richiesta dell'associazione dei balneari sarà reso pedonale anche il blocco centrale del lungomare Regina Elena nel tratto tra via Trento e via del Mare. «Anche per l’estate 2023, quindi - ha spiegato l'assessore al Turismo, Marco Porro - residenti e villeggianti potranno passeggiare, ammirare le vetrine dei negozi, fare shopping ed assistere ai tanti spettacoli che l’amministrazione comunale sta organizzando per la stagione estiva. Grazie alla collaborazione fra forze dell’ordine ed associazioni locali il centro cittadino a disposizione di grandi e bambini. Rendere la città più vivibile e sostenibile - ha concluso Porro – per noi è importantissimo. I vari bar e locali del centro si stanno organizzando per realizzare intrattenimenti sia per i residenti che per quelli che scelgono Ladispoli come meta per le vacanze o passeggiate serali. Siamo fermamente convinti che poter godere della pedonalizzazione del centro sia una grande opportunità per il commercio locale; più attività riusciranno ad organizzarsi per prolungare le ore di apertura o posticiparle sul serale più la città sarà viva e movimentata».

