Oggi pomeriggio intorno alle 16,30, i tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Lazio sono stati allertati dal Nue 112 per prestare assistenza a un’escursionista di 77 anni, residente a Roma, infortunatasi a seguito di una caduta lungo un sentiero dei Monti Cimini. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’Eremo di San Girolamo, sul tracciato che conduce al Monte Fogliano.

Immediatamente una squadra di terra del Soccorso Alpino è stata inviata sul posto e, dopo il tramonto, ha raggiunto la donna. Verificate le sue condizioni e stabilizzata, la donna è stata trasportata a spalla mediante una barella fino alla strada asfaltata. Qui ad attenderla c’era un’ambulanza del 118.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte l’equipe sanitaria dell’Ares 118, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco.