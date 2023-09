Entra in chiesa e ruba materiale elettronico: cinquantenne finisce nei guai.

E’ accaduto a Vetralla, dove i carabinieri della stazione locale intervenuti, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità Giudiziaria l’uomo, di Sutri, per furto aggravato. I militari, in particolare, al termine di specifiche indagini, hanno accertato come quest’ultimo, nel pomeriggio del 10 agosto scorso, nella frazione di Cura, “avuto libero accesso alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso - spiegano gli uomini dell’Arma - ha sottratto la centrale radio - microfonica, un trasmettitore e un telecomando proprietà della parrocchia”». La refurtiva, sequestrata a seguito di perquisizione nell’abitazione nella disponibilità dell’uomo, è stata affidata in custodia giudiziale ai legittimi proprietari.

