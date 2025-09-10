SANTA MARINELLA - Il Comune, in collaborazione con Cotral Spa ha organizzato due giornate dedicate agli abbonamenti e ai servizi Metrebus. Il primo appuntamento di “Metrebus Day” si è svolto martedì presso l’aula consiliare. Il 16 settembre, nella stessa sede e con orario anticipato alle 15 e fino alle 17, si terrà la seconda giornata. Tanti gli utenti che hanno approfittato anche quest’anno dell’opportunità messa a disposizione dal Comune. “Siamo consapevoli che gran parte dei nostri cittadini viaggiano ogni giorno per poter raggiungere il posto di lavoro o l’università – riferisce il sindaco Pietro Tidei - già lo scorso anno in tanti hanno approfittato di questo servizio che consente di attivare i vari servizi metrebus, senza doverlo fare a Roma. Invito quindi chi ne avesse necessità di rivolgersi ai delegati Cotral che anche martedì prossimo saranno a disposizione presso l’aula consiliare”. “Ringrazio, a nome dell’amministrazione e della città, la società Cotral che anche quest’anno ha risposto prontamente alla nostra richiesta, alla soglia di inizio del nuovo anno scolastico – dice l’assessore Andrea Amanati - durante i pomeriggi messi a disposizione dell’utenza, si potranno richiede ed attivare abbonamenti o card Over 70, e richiedere informazioni”. Sarà indispensabile munirsi di documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria e fototessera in caso di assenza del richiedente. I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore con documento. I pagamenti per la ricarica degli abbonamenti si potranno effettuare solo tramite bancomat. Sarà possibile effettuare operazioni come la richiesta Metrebus Card studenti e ordinaria, la ricarica abbonamenti Metrebus e la richiesta tessera Over 70.