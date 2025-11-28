Una donna di 70 anni è caduta da una scalinata nel centro di Vetralla ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Viterbo. Il fatto è accaduto giovedì mattina. La dinamica e le cause della caduta sono ancora in corso d’accertamento. Sta di fatto che la donna ha riportato fratture multiple per le quali i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’eliambulanza è stata fatta atterrare nel campo sportivo della villa comunale, poco distante dal luogo dell’incidente nelle vicinanze

La donna è arrivata in ospedale in codice rosso.

Presenti sul posto anche i carabinieri.