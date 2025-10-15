PIANSANO - «Un risultato importante per la nostra comunità, che conferma l’attenzione della Regione Lazio verso i territori e le esigenze reali dei cittadini. Grazie all’impegno della giunta Rocca e al lavoro puntuale dei nostri rappresentanti in Regione, Daniele Sabatini e Giulio Zelli, il progetto di riqualificazione dell’oratorio di Piansano è stato ammesso a due finanziamenti distinti, che permetteranno il completamento dei lavori: un primo da 30mila euro, annunciato già lo scorso agosto, e un secondo da 50mila euro». Lo annunciano dal Circolo locale di Fratelli d’Italia. «Si tratta di un intervento atteso e necessario, che restituirà valore, adeguate condizioni e piena operatività a un luogo nevralgico per la dimensione sociale, formativa e di aggregazione del paese, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni». «Il finanziamento - spiegano dal Circolo meloniano - si inserisce nel programma promosso dalla Regione per la valorizzazione e il recupero degli oratori, con l’obiettivo di sostenere luoghi che rappresentano presìdi di inclusione, educazione e socialità nei piccoli centri. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, a tutti i livelli, per portare risultati concreti e sostenere lo sviluppo dei nostri territori», conclude la nota.

