ALLUMIERE – Cresce la protesta dei cittadini per i disagi causati dal semaforo installato sulla SP 3/a Braccianese Claudia, all’altezza del km 32, dove da settimane è attivo un senso unico alternato a causa di uno smottamento che ha danneggiato la carreggiata lato valle. Le code, soprattutto nelle ore di punta, stanno mettendo a dura prova pendolari e automobilisti: la mattina per chi scende verso Civitavecchia e la sera per chi torna verso la collina.

Nelle giornate di traffico intenso, come quelle dei recenti eventi locali, la situazione è diventata insostenibile.

Città Metropolitana di Roma ha annunciato che entro metà settembre saranno completati gli elaborati del progetto esecutivo, propedeutici all’avvio dei lavori. L’intervento, previsto a partire da ottobre, riguarderà un tratto di circa 100 metri e comprenderà: la messa in sicurezza del versante con una palificata di sostegno; lavori geologici e geotecnici per stabilizzare il terreno; il completo ripristino della carreggiata lato valle. Fino all’inizio dei lavori, tuttavia, il semaforo resterà attivo, con conseguenti rallentamenti. I residenti e i pendolari parlano di situazione insostenibile.

Se non ci saranno ulteriori ritardi i lavori inizieranno a ottobre e potrebbero durare alcune settimane.

