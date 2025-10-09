SANTA MARINELLA - Il Comune ha accolto con orgoglio la dottoressa Carmelinda Lombardi che domenica scorsa ha conquistato il titolo nazionale di “Miss Mamma Italiana Evergreen”.

“Ho ricevuto Carmelinda Lombardi – dice il sindaco - ed ho espresso le mie congratulazioni per un risultato che rappresenta, non solo un riconoscimento personale, ma anche motivo di soddisfazione per la comunità di Santa Marinella. Siamo orgogliosi che la nostra città sia stata citata e rappresentata in un concorso nazionale così prestigioso.

La vittoria della dottoressa Carmelinda Lombardi è motivo di soddisfazione per tutti noi e testimonia il valore delle persone che, con professionalità e passione, ogni giorno mettono le proprie competenze al servizio della città. Da parte sua, Carmelinda Lombardi ha espresso profonda gratitudine nei miei confronti, per l’accoglienza e l’attenzione ricevute, sottolineando come il legame con Santa Marinella sia stato da lei menzionato più volte nelle interviste. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai dirigenti e ai colleghi delle farmacie comunali, che l’hanno sostenuta e incoraggiata.

“Ho voluto condividere questo riconoscimento con Santa Marinella – ha detto la Lombardi – perché qui ho trovato una comunità accogliente, attenta alle mamme, ai bambini e al futuro. Un contesto che valorizza il ruolo della farmacia comunale, luogo in cui svolgo con dedizione la mia attività professionale, e che considero parte integrante di questo traguardo”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA