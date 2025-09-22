Aumenta il numero dei detenuti a Mammagialla a fronte di una disponibilità di posti che scende, in linea con il trend nazionale. Lo dicono i numeri forniti dal garante dei detenuti.

A Viterbo al 30 giugno, erano 704 i detenuti ristretti al Nicandro Izzo, 256 dei quali stranieri, contro una capienza regolamentare di 440 posti.

Secondo i dati del garante dei detenuti del Lazio, in un anno il numero dei detenuti presenti in Italia è cresciuto di oltre mille unità mentre, a fine luglio i posti effettivamente disponibili erano oltre 800 in meno rispetto alla fine di luglio del 2024. Il tasso di sovraffollamento è al sopra del 130% in Italia e ha raggiunto il 150% nel Lazio con punte che superano abbondantemente e costantemente tale soglia in metà dei penitenziari della regione.

Nel Lazio, su un totale di 6763 detenuti, a fronte di 4505 posti effettivamente disponibili, 2418 erano stranieri e 460 donne. Sempre nel Lazio i detenuti uomini sono il 93% contro il 6,8% di donne. Gli stranieri invece rappresentano il 35,8% del totale, contro il 64,2% di italiani.