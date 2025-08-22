Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina nella zona di Corchiano. Secondo quanto si è appreso, il piccolo era in macchina insieme al fratellino di 3 anni. Alla guida c’era la madre. I due fratellini si trovavano sul sedile posteriore quando, per cause in corso d’accertamento, il più grande ha aperto lo sportello e slacciato la cintura che assicurava il fratello più piccolo al seggiolino. Il bambino è caduto dalla macchina in corso. La mamma ha bloccato subito l’auto, ha prestato soccorso al figlioletto e si è precipitata in ospedale Santa Rosa. Qui viste le condizioni del piccolo, è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso a Roma.