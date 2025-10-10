CERVETERI – Dell'opposizione del comune cerite, unico ad astenersi alla firma per la presentazione della sfiducia alla sindaca Gubetti, è Nicolò Accardo, che ha iniziato la sua carriera politica a Cerveteri, agli inizi degli anni 80, diventandone consigliere. Ha spiegato il perché della scelta, ritenendo inconsistenti le motivazioni dei suoi compagni di banco. «Una mossa strumentale che non mi convince affatto – sottolinea Accardo di Noi Moderati - non vedo motivazioni valide nell'affrontare questo percorso, che a mio avviso potrà sortire degli effetti negativi. Ci sono troppi sciacalli, è un’azione, ribadisco, che non persegue un fine legato al bene della città, è più legato a personalismi. Perciò questa è la mia risposta». Le firme sottoscritte dagli undici consiglieri, Gianluca Paolacci, Lamberto Ramazzotti, Salvatore Orsomando, Wilma Pavin, Emanuele Vecchiotti, Luca Piergentili, Luigino Bucchi e Alessandro Fondate del centrodestra e poi i tre di Anno Zero e Città Futura che hanno rotto con la maggioranza Federico Salamone, Laura Mundula e Alessio Vito Lasorella, saranno presentate nel prossimo consiglio comunale, chiedono a gran voce alla sindaca di abbandonare la poltrona di palazzo del Granarone. I numeri al momento non ci sono affinché ciò avvenga, perché di alzate di mano in aula ne servirebbero 13, quindi altre due. La stessa Gubetti, sull’argomento, ha preferito non replicare attenendo gli eventi nella massima assise cittadina di fine ottobre.

